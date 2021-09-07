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PISA 2021 nominations are out

Event will be held in Dubai

SAMAA | - Posted: Sep 7, 2021 | Last Updated: 1 hour ago
SAMAA |
Posted: Sep 7, 2021 | Last Updated: 1 hour ago

Photo: SAMAA Digital

The Pakistan International Screen Awards has announced nominations for its second edition which will be held in Dubai on November 5, 2021.

The nominations have been announced in 24 categories that include TV, Fashion and Digital. There will be no film awards this year due to the pandemic.

Most winners are decided by online voting. Following are the nominations for PISA 2021.

DIGITAL CONTENT

Most Entertaining Instagram Celebrity

Dananeer Mobeen

Romaisa khan

Swineryy

Ukhano

Waliya Najib

Best Use of Humour on Social Media

CBA Arslan Naseer

Danish Ali

Junaid Akram

Tabish Hashmi

Voice Over Man

YouTuber of the Year

Ducky Bhai

Kitchen with Amna

Mubashir Saddique – Village Food Secrets

Shahmeer Abbas

Shahveer Jafry

Vlogger of the Year

Daniyal Sheikh

Mooro

Shahveer Jafry

Sham Idrees VLOGS

Ukhano

TikToker of the Year

Areeka Haq

Kanwal Aftab

Jannat Mirza

Malik Usman Asim

Phullo (Toqeer Abbas)

FASHION

Bridal Couture Designer of the Year

Faraz Manan

Khadijah Shah for Elan

Nida Azwer

Nomi Ansari

Shehla Chatoor

Prêt-à-Porter Designer/Brand of the Year

Generation

Khaadi

Sana Safinaz

Sania Maskatiya

Zara Shahjahan

Model of the Year – Male & Female (JURY)

Aimal Khan

Fahmeen Ansari

Hasnain Lehri

Maha Tahiriani

Mushk Kaleem

Nimra Jacob

MUSIC

Song of the Year

Allay by Ali Zafar, Urooj Fatima and Abid Brohi

Bari 2 by Bilal Saeed and Momina Mustehsan

On & On by Shamoon Ismail

Sakal Ban by Mughal e Funk ft Meesha Shafi

Teri Tasveer by Bayaan

Tum Tum by Asim Azhar, Shamoon Ismail, Talha Anjum, Talhah Yunus

Singer of the Year– (JURY)

Aima Baig – Te Quiero Mucho

Ali Sethi – Pehla Qadam

Baluch Twins – Tazhn Teehaar

Sunny Khan Durrani – La Haasil

Zeeshan Ali (Surkhwaab) – Sanval

BREAKTHROUGH ARTIST OF 2020 – (JURY)

TELEVISION

Best Title Track/OST

Ishq kiya by Asim AzharIshqiya (ARY)

Zindagi Paheli Hai by Ali Sethi/Naveed Nashad – Sabaat (HUM)

Ishq ronda riya by Ali Zafar/Naveed Nashad – Mushk (HUM)

Yehi toh raaz e ulfat hai – Shani Arshad/Aima Baig – Raaz e Ulfat (GEO)

Deewangi – Sahir Ali Bagga – Deewangi (GEO)

Best Writer

Zanjabeel Asim Shah – Pyar Ke Sadqay (HUM)

Kashif Anwer – Sabaat (HUM)

Fasi Bari Khan – Ghisi Piti Mohabbat (ARY)

Sarwat Nazir – Dushman-e-Jaan (ARY)

Sadia Akhtar – Deewangi (GEO)

Best Director

Farooq Rind – Pyar Ke Sadqay (HUM)

Shehzad Kashmiri – Sabaat (HUM)

Ahmad Bhatti – Ghisi Piti Mohabbat (ARY)

Amin Iqbal – Dushman-e-Jaan (ARY)

Zeeshan Ahmed – Deewangi (GEO)

Best TV Serial

Pyar Ke Sadqay – MD Productions/Moomal Entertainment (HUM)

Sabaat – MD Productions (HUM)

Ghisi Piti Mohabbat – iDream Entertainment (ARY)

Dushman-e-Jaan – Six Sigma plus (ARY)

Deewangi – 7th Sky Entertainment (GEO)

Best TV Actor – POPULAR

Bilal Abbas Khan – Pyar Ke Sadqay (HUM)

Danish Taimoor – Deewangi (GEO)

Feroze Khan – Ishqiya (ARY)

Ameer Gilani – Sabaat (HUM)

Affan Waheed – Ghalati (ARY)

Best TV Actor – JURY

Faysal Qureshi – Muqaddar (GEO)

Imran Ashraf – Mushk (HUM)

Mohib Mirza – Dushman-e-Jaan (ARY)

Sami Khan – Saraab (HUM)

Yasir Nawaz – Bikhray Moti (ARY)

Best TV Actress – POPULAR

Yumna Zaidi – Pyar Ke Sadqay (HUM)

Mawra Hocane – Sabaat (HUM)

Sara Khan – Sabaat (HUM)

Hiba Bukhari – Deewangi (GEO)

Hania Amir – Ishqiya (ARY)

Best TV Actress – JURY

Hira Mani – Kashf (HUM)

Neelum Munir – Bikhray Moti (ARY)

Ramsha Khan – Ghisi Piti Mohabbat (ARY)

Sonya Hussyn – Saraab (HUM)

Madiha Imam – Muqaddar (GEO)

Best Supporting Actor

Ahmed Ali Butt – Jhooti (ARY)

Ali Abbas – Deewangi (GEO)

Gohar Rasheed – Raaz-e-Ulfat (GEO)

Omair Rana – Pyar Ke Sadqay (HUM TV)

Waseem Abbas – Kashf (HUM)

Best Supporting Actress

Arjumand Rahim – Ghisi Piti Mohabbat (ARY)

Atiqa Odho – Pyar Ke Sadqay (HUM)

Hina Altaf – Bandhay Ek Dour Se (GEO)

Tooba Siddiqui – Dushman-e-Jaan (ARY)

PISA SPECIAL AWARDS

PISA LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

PISA Global Icon of the Year 2020

PISA Youth Icon of the Year 2020

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