PISA 2021 nominations are out

Event will be held in Dubai
The Pakistan International Screen Awards has announced nominations for its second edition which will be held in Dubai on November 5, 2021.
The nominations have been announced in 24 categories that include TV, Fashion and Digital. There will be no film awards this year due to the pandemic.
Most winners are decided by online voting. Following are the nominations for PISA 2021.
Dananeer Mobeen
Romaisa khan
Swineryy
Ukhano
Waliya Najib
CBA Arslan Naseer
Danish Ali
Junaid Akram
Tabish Hashmi
Voice Over Man
Ducky Bhai
Kitchen with Amna
Mubashir Saddique – Village Food Secrets
Shahmeer Abbas
Shahveer Jafry
Daniyal Sheikh
Mooro
Shahveer Jafry
Sham Idrees VLOGS
Ukhano
Areeka Haq
Kanwal Aftab
Jannat Mirza
Malik Usman Asim
Phullo (Toqeer Abbas)
Faraz Manan
Khadijah Shah for Elan
Nida Azwer
Nomi Ansari
Shehla Chatoor
Generation
Khaadi
Sana Safinaz
Sania Maskatiya
Zara Shahjahan
Aimal Khan
Fahmeen Ansari
Hasnain Lehri
Maha Tahiriani
Mushk Kaleem
Nimra Jacob
Allay by Ali Zafar, Urooj Fatima and Abid Brohi
Bari 2 by Bilal Saeed and Momina Mustehsan
On & On by Shamoon Ismail
Sakal Ban by Mughal e Funk ft Meesha Shafi
Teri Tasveer by Bayaan
Tum Tum by Asim Azhar, Shamoon Ismail, Talha Anjum, Talhah Yunus
Aima Baig – Te Quiero Mucho
Ali Sethi – Pehla Qadam
Baluch Twins – Tazhn Teehaar
Sunny Khan Durrani – La Haasil
Zeeshan Ali (Surkhwaab) – Sanval
Ishq kiya by Asim Azhar – Ishqiya (ARY)
Zindagi Paheli Hai by Ali Sethi/Naveed Nashad – Sabaat (HUM)
Ishq ronda riya by Ali Zafar/Naveed Nashad – Mushk (HUM)
Yehi toh raaz e ulfat hai – Shani Arshad/Aima Baig – Raaz e Ulfat (GEO)
Deewangi – Sahir Ali Bagga – Deewangi (GEO)
Zanjabeel Asim Shah – Pyar Ke Sadqay (HUM)
Kashif Anwer – Sabaat (HUM)
Fasi Bari Khan – Ghisi Piti Mohabbat (ARY)
Sarwat Nazir – Dushman-e-Jaan (ARY)
Sadia Akhtar – Deewangi (GEO)
Farooq Rind – Pyar Ke Sadqay (HUM)
Shehzad Kashmiri – Sabaat (HUM)
Ahmad Bhatti – Ghisi Piti Mohabbat (ARY)
Amin Iqbal – Dushman-e-Jaan (ARY)
Zeeshan Ahmed – Deewangi (GEO)
Pyar Ke Sadqay – MD Productions/Moomal Entertainment (HUM)
Sabaat – MD Productions (HUM)
Ghisi Piti Mohabbat – iDream Entertainment (ARY)
Dushman-e-Jaan – Six Sigma plus (ARY)
Deewangi – 7th Sky Entertainment (GEO)
Bilal Abbas Khan – Pyar Ke Sadqay (HUM)
Danish Taimoor – Deewangi (GEO)
Feroze Khan – Ishqiya (ARY)
Ameer Gilani – Sabaat (HUM)
Affan Waheed – Ghalati (ARY)
Faysal Qureshi – Muqaddar (GEO)
Imran Ashraf – Mushk (HUM)
Mohib Mirza – Dushman-e-Jaan (ARY)
Sami Khan – Saraab (HUM)
Yasir Nawaz – Bikhray Moti (ARY)
Yumna Zaidi – Pyar Ke Sadqay (HUM)
Mawra Hocane – Sabaat (HUM)
Sara Khan – Sabaat (HUM)
Hiba Bukhari – Deewangi (GEO)
Hania Amir – Ishqiya (ARY)
Hira Mani – Kashf (HUM)
Neelum Munir – Bikhray Moti (ARY)
Ramsha Khan – Ghisi Piti Mohabbat (ARY)
Sonya Hussyn – Saraab (HUM)
Madiha Imam – Muqaddar (GEO)
Ahmed Ali Butt – Jhooti (ARY)
Ali Abbas – Deewangi (GEO)
Gohar Rasheed – Raaz-e-Ulfat (GEO)
Omair Rana – Pyar Ke Sadqay (HUM TV)
Waseem Abbas – Kashf (HUM)
Arjumand Rahim – Ghisi Piti Mohabbat (ARY)
Atiqa Odho – Pyar Ke Sadqay (HUM)
Hina Altaf – Bandhay Ek Dour Se (GEO)
Tooba Siddiqui – Dushman-e-Jaan (ARY)
PISA LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
PISA Global Icon of the Year 2020
PISA Youth Icon of the Year 2020