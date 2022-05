اسٹیٹ بینک کےنئےگورنرکے نام کا اعلان

اسٹیٹ بینک میں ڈپٹی گورنر ڈاکٹرمرتضیٰ سید کو قائم مقام گورنر مقرر کردیا گیا ہے۔

وزیرخزانہ مفتاح اسمعیل نے ٹویٹ کرتےہوئے بتایا کہ گورنراسٹیٹ بینک رضاباقرکی مدت ملازمت ختم ہوگئی ہے اورنئی تعیناتی تک سینئر ترین ڈپٹی گورنر ڈاکٹر مرتضیٰ سید عہدہ سنبھالیں گے۔

وزیرخزانہ نے بتایا کہ ڈاکٹرمرتضیٰ سید آئی ایم ایف کا بھرپور تجربہ رکھتےہیں اور ایک نامورماہرمعاشیات ہیں۔

As the term of Governor SBP Dr Reza Baqir has come to an end, as per law the senior most Deputy Governor takes over until. Therefore Dr Murtaza Syed, an eminently qualified economist with rich IMF experience, will take over as Governor SBP. I wish him the best in his new role.

