بجلی کا بحران،24گھنٹےمیں شارٹ فال ڈھائی گنا بڑھ گیا

ملک میں توانائی کا بحران ایک بارپھرسنگین صورتحال اختیارکرگیا اور24گھنٹوں میں شارٹ فال ڈھائی گنا بڑھ گیا۔

واپڈا حکام کے مطابق ملک میں بجلی کا شارٹ فال 29 سو سے بڑھ کر7 ہزار468 میگاواٹ تک پہنچ گیا ہے۔

آئی پی پیز کو فیول کی فراہمی میں کمی شارٹ فال میں اضافے کی بنیادی وجہ قرار دی جارہی ہے۔ بجلی گھروں کوایل این جی اورفرنس آئل کی مطلوبہ فراہمی تاحال نہ ہوسکی ہے جس کی وجہ سے آئی پی پیز کی پیداوار 14 ہزار سے کم ہو کرساڑھے 9 ہزار میگاواٹ ہوگئی ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ تکنیکی وجوہات کی بنا پربند پاورپلانٹس بدستور بجلی کی پیداوارسے قاصرہیں اور سرکاری تھرمل پاورپلانٹس بھی صرف 786 میگاواٹ بجلی پیدا کررہےہیں۔اس وقت نندی پورپاورپلانٹ،کوٹ ادو،ایٹلس،جامشورو سمیت متعدد تھرمل پاورپلانٹس بند ہیں۔

ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار18 ہزار31 اور طلب 25 ہزار500 میگاواٹ ہے۔ ملک بھرمیں 10 سے 12 گھنٹے تک کی لوڈشیڈنگ کی جارہی ہے اور ہائی لاسزوالےعلاقوں میں 18 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جارہی ہے۔ پن بجلی ذرائع سے3 ہزار674 میگاواٹ بجلی پیدا ہورہی ہے۔

پیر کو ٹوئٹ کرتےہوئے وزیراعظم شہبازشریف نے بتایا کہ سابق وزیراعظم نوازشریف کے دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کردیا گیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نہ ہی وقت پر ایندھن خریدا،نہ پاور پلانٹس کی مرمت کی جس کا نتیجہ حالیہ لوڈ شیڈنگ ہے۔

Mian Nawaz Sharif's govt ended the worst load-shedding in 5 years. PTI govt neither purchased fuel in time nor repaired power plants. Hence the current load-shedding. Costly power generation through inefficient plants is costing the people Rs.100 billion/month. We are fixing it.