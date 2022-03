پاکستان سے یومیہ برآمدات بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

مشیر تجارت عبدلرزاق داود کا کہنا ہے کہ پاکستان سے پہلی بار یومیہ برآمدات 10 کروڑ ڈالر ہوگئیں۔

ٹویٹر پیغام میں عبدلرزاق داود کا کہنا تھا کہ فروری میں ملکی برآمدات دو عشارہ آٹھ ارب ڈالر ہو گئیں جو کسی بھی مہینے کے مقابلے میں تیز ترین اضافہ ہے۔

مشیر تجارت نے کہا کہ ایک ماہ میں ملکی برآمدات میں 36 فیصد اضافہ ہوا۔ گزشتہ برس اسی مدت میں برآمدات دو ارب ڈالرز تھیں۔ 8 ماہ کے دوران برآمدات بڑھ کر 20 ار ب ڈالرز ہو گئیں ہیں۔

We would like to share that according to provisional (pre-PBS) data, 🇵🇰 exports in Feb 2022 have increased by 36% to USD 2.808 billion as compared to USD 2.068 billion in Feb 2021. Our export increased at the rate of USD 100 million/day which is the fastest for any month. 1/2

