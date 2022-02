پاکستان دنیا کا سب سےکم مہنگا ملک ہے،ریٹنگ ایجنسی

وزیرخزانہ شوکت ترین نے ایک ریٹنگ ایجنسی کے حوالے سے لکھا ہے کہ پاکستان 139 ممالک میں سب سے کم مہنگا ملک ہے۔

وزیر خزانہ شوکت ترین نے ریٹنگ ایجنسی نمبو کی فہرست کا اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ اپنے ٹوئٹر پیغام میں شوکت ترین کا کہنا تھا کہ دنیا کے مہنگے ممالک کی فہرست میں پاکستان آخری نمبر پر ہے۔

ریٹنگ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 2021 کے وسط تک پاکستان کی نسبت بھارت ایک درجہ زیادہ مہنگائی کے ساتھ 138ویں نمبر پر ہے۔

Pakistan ranks least costly among 139 countries of the world. pic.twitter.com/ANgh8BQAlN

— Shaukat Tarin (@shaukat_tarin) February 20, 2022